24 февраля стало большой политической проблемой для Путина, – бывший посол США

Годовщина полномасштабного российского вторжения в Украину стала большой политической проблемой для президента РФ Владимира Путина. 24 февраля он вынужден будет оправдываться перед россиянами за поражения оккупационных войск.

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Такую точку зрения высказал бывший посол США в Украине Джон Гербст в интервью ТСН. "Мы помним не только цель в этой огромной войне, но также их (россиян. – Ред.) ожидания. Они ожидали полной победы в течение нескольких недель. И ему (Путину. – Ред.) нужно как-то объяснить своему народу этот жалкий результат", – сказал он.

Дипломат напомнил, что в РФ любят годовщины, поэтому Путин сейчас пытается "справиться" с символической для него датой.

"Первая годовщина его огромного наступления – это большая политическая проблема для Путина. И он ищет какой-то способ справиться с этой годовщиной", – полагает Гербст.

Он добавил, что ожидаемое наступление войск РФ, приуроченное к 24 февраля, вряд ли будет "настоящим, успешным наступлением".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным аналитиков ISW, армия Путина стремится захватить Бахмут к годовщине масштабного вторжения в Украину. Однако для этого оккупантам необходимы более высокие темпы наступления.

А в ГУР Минобороны Украины рассказали, что мероприятия, устроенные Путиным по случаю годовщины вторжения, призваны подготовить граждан РФ к новой волне мобилизации.

Тем временем США и Большая семерка готовят новый пакет санкций против РФ к 24 февраля, а также индивидуальные наказания для причастных к войне.

Напомним также, глава Китая Си Цзиньпин в годовщину масштабного российского вторжения в Украину намерен выступит с речью о мире. Таким образом он хочет продемонстрировать позицию нейтралитета, которую пытается занимать Пекин.