В ВСУ почти 60% оружия украинского производства: Зеленский рассказал о новых оборонных предприятиях

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о развитии оборонного сектора и создании новых совместных производств. Впервые в истории Украина строит завод с Данией, где будут изготавливать компоненты для украинских ракет и дронов.

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении в субботу, 6 сентября. Он пояснил, что за период полномасштабной войны Украина вышла на такой показатель – почти 60% оружия, которое есть у воинов, это украинское оружие.

Что известно о создании совместных производств оружия

"Также создаем новые совместные производства оружия. Впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны, и это будет производство компонентов для наших ракет, для наших дронов – оружия, которое уже очень хорошо проявляет себя. За время этой войны Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, которое у наших воинов, – это украинское оружие, и это сильное оружие, много передовых вещей", – рассказал президент.

Отдельное внимание Зеленский уделил вопросу противовоздушной обороны. По его словам, есть цели, которых надо достичь, и это, в частности, производство в Украине и вместе с Украиной систем противовоздушной обороны – различных типов систем.

"Это вызов. Мы и к этому должны прийти. Украина уже доказала, что в производстве оружия мы среди лучших в мире", – отметил украинский лидер.

Глава государства поблагодарил каждого, кто развивает украинский оборонный сектор, кто разрабатывает новые образцы украинского оружия, и всех наших людей, которые продвигают технологическое развитие Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Литва начнут совместное производство оборонной продукции для укрепления безопасности обеих стран. Среди первых планируется запуск производства дальнобойных дронов.

