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26 грудня • оновлено в 07:56
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Зуби приклеїла, синяк замазали: побита у військчастині під Одесою жінка розповіла деталі

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Військовослужбовець Наталія Куліш, про побиття якої у в/ч А3438 раніше повідомили в Міноборони, розкрила подробиці інциденту.

За її словами, вона стала жертвою насильства з боку іншої військової – Віри Завгороднюк. Це сталося ще 14 грудня, передає її слова "Радіо Свобода".

"Нас відправили шити тенти на машини. Віра заявила, що не буде шити тенти і поїде додому, їй нібито важко це робити. Я почала обурюватися, зав'язався конфлікт, вона почала мене лаяти, а потім вдарила по зубах і вибила два. Синяк на обличчі я замазувала, а зуби приклеїла і так ходила до 19 грудня. Потім поїхала до військового госпіталю", – розповіла Куліш.

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Під Одесі в військової частини побили жінку

Під Одесі в військової частини побили жінку

Ілюстрація

При цьому вона уточнила, що конфлікти у підрозділі у неї почалися з квітня 2019 року. За словами Куліш, все через те, що одного разу вона почала відкрито говорити про корупцію.

"Я почала говорити про розкрадання сухих пайків, про те, що збирають із нас гроші, по 100-150 гривень на місяць, невідомо на що. Мене викликав заступник командира частини з тилового забезпечення Дмитро Ангелюк і заявив, що "я або служу або не служу" і погрожував звільнити мене за станом здоров'я", – повідомила військова.

Відзначається, що сам Ангелюк телефоном підтвердив проведення розслідування, але спростував звинувачення Куліш про корупцію і погрози.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові побили офіцера військового комісаріату, який прийшов забрати призовника.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна Одеса
Тег
Міністерство оборони України
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