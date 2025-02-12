В Одессе вместо психбольницы французы построят Центр ментального здоровья

Город Одесса подписал с французским агентством Expertise France меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения. В частности, предполагается строительство и оборудование отделений в больницах Одесской области, которое "поддержит" Agence Française de Développement Group.

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Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. В то же время, в Expertise France отметили, что физическая реабилитация и психическое здоровье станет приоритетом Франции в секторе здравоохранения в Украине.

Так, в городе на базе городской психбольницы будет создан Центр ментального здоровья.

"Война повлияла на всех, но особенно на ветеранов, переселенцев и гражданских, переживших обстрелы и потери. Мы должны создать условия, при которых каждый, кто нуждается в помощи, сможет получить ее вовремя и без помех", – отметил мэр Одессы.

По его словам, сейчас в Одессе работает рабочая группа, которая оценивает техническое состояние больниц и готовность к реализации проекта. В скором времени в город приедут французские врачи, чтобы поделиться своим опытом и передать практические навыки одесским специалистам.

Также меморандум предусматривает сотрудничество в области реабилитации, онкологии и кардиологии.

"Это важный шаг к тому, чтобы медицина в Одессе становилась более современной, доступной и эффективной", – считает одесский градоначальник.

Как уточнили в Expertise France, всего в больницах Одесской области будут построены пять Центров психического здоровья и два стационарных отделения физической реабилитации. Эта поддержка также будет включать в себя поставки оборудования, необходимого для эксплуатации объектов.

Общий объем французских инвестиций в сектор здравоохранения Одесской области составляет более 8 миллионов евро. Это включая строительство и приобретение оборудования для новых учреждений медицины.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинская олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Кровацкая произвела настоящий фурор у себя в Instagram, выложив снимки из Одессы. 32-летняя спортсменка сфотографировалась возле одесского оперного театра рядом со своим автомобилем.

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