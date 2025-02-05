Трамп назвал Украину хорошим местом для инвестиций в недвижимость: какой город особенно заинтересовал президента США

Президент США Дональд Трамп считает Украину хорошим место для развития и инвестиций в недвижимость. В частности, это касается "жемчужины у моря" Одессы.

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Об это американский лидер заявил на встрече со своим коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Wall Street Journal. "Он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому этой осенью, что Украина будет хорошим местом для развития недвижимости, особенно выделив город Одессу", – пишут СМИ.

Кроме того, Трамп рассматривает перспективу застроить отелями прибрежную линию сектора Газа, чтобы превратить палестинский анклав в "Ривьеру Ближнего Востока". Но для этого понадобится выселить оттуда палестинцев.

Журналисты отмечают, что прошлым летом Трамп в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху также назвал сектор Газа местом для строительства недвижимости и предложил ему подумать, какие отели можно было бы построить на этой территории. Тогда речи о подконтрольности Газы США не шло, но 5 февраля лидер поделился планами захватить контроль над палестинским анклавом, чтобы восстановить его после 15-месячной войны с Израилем и ограничить влияние террористов из группировки ХАМАС.

"Знаете, Газа интересна, это феноменальное место – море, хорошая погода. Все в ней хорошо. Здесь можно можно реализовать несколько прекрасных проектов", – сказал американский лидер журналистам после приведения к присяге 20 января. При этом на вопрос журналиста, поможет ли он с восстановлением, Трамп ответил: "Может быть".

Аналогичными мыслями Трамп делился и с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, очевидно, надеясь таким образом убедить его отказаться от ядерного арсенала КНДР.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дональд Трамп намеренно начал экономическую войну, в которой правила игры меняются по его собственному желанию, а конечные цели остаются неопределенными. Используя пошлины как инструмент политического шантажа, он создает управляемый хаос, позволяющий ему в любой момент объявить себя победителем, когда это будет выгодно для его рейтинга.

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