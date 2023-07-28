В Одессе в Доме профсоюзов произошел взрыв: погиб человек. Фото

В Доме профсоюзов в Одессе 28 июля произошел взрыв, вследствие которого погиб человек. По предварительным данным, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с гранатой.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Там отметили, что на месте работает следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы.

"Устанавливаются полные обстоятельства происшествия. Более подробная информация будет предоставлена позже", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На днях в селе Вапнярка под Одессой штормом прибило мину к берегу. Спустя некоторое время она сдетонировала, повредив дом на побережье.

– В ОК "Юг" рассказали, что сильный шторм принес к побережью Черного моря немало российских мин. За последние дни взорвалось более десятка. К счастью, благодаря тому, что сейчас ограничен доступ к побережью, никто не пострадал.

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