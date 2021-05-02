В Одессе провели антироссийский марш и митинг

"Марш защитников" прошел в Одессе при участии Национального Корпуса и других патриотических движений города.

Как отмечается на сайте партии, мероприятие было посвящено седьмой годовщине событий 2 мая 2014 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Для меня лично, этот день – лакмусовая бумажка гражданина. Для врагов 2 мая – траур, но траур не по тем, кто погиб, а за тем, что Одесса не превратилась в псевдореспублику по аналогии "Л/ДНР". Для каждого украинца 2 мая – это победа. Сложная и безусловно с жертвами, которым никто не радуется. Но такая цена победы и мира. В этот день Одесса осталась Украиной", – сказал лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий.

Политик добавил, что россиян, мечтающих захватить Одессу, "не ждет здесь ничего, кроме гробов".

Участники марша прошли шествием от Соборной площади, возложили цветы к мемориальной доске в честь погибших защитников Одессы Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, а также провели митинг возле памятника Шевченко.

"Одесса сегодня – это пример того, как должны и как могут объединяться патриотические силы. Я благодарен всем вам за то, что вы сегодня вышли и показали, что Одессу есть кому защищать. Наши силы сплоченные и готовы дать отпор ради мирной Одессы", – заявил во время выступления руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

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