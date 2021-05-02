Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: полиция взяла под охрану центр города. Фото

В воскресенье, 2 мая, в Одессе правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь. В этот день в городе вспоминают о смертельной трагедии, которая произошла семь лет назад – 2 мая 2014. Тогда произошли столкновения между сторонниками "Антимайдана" и проукраинскими активистами, а затем – пожар в Доме профсоюзов, погибли 48 человек.

В центральной части Одессы запланированные мероприятия по случаю почтения памяти погибших. Чтобы не допустить провокаций, полиция применила комплекс превентивных действий, в частности, территорию проверили на наличие опасных предметов, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В городе запланировано проведение марша патриотов, передает ТСН. Мероприятие начнется в 12:00 на Соборной площади, после состоится возложение цветов на месте гибели активистов Игоря Иванова и Андрея Бирюкова на улице Дерибасовской.

"Мероприятие планируется, чтобы не допустить в городе сценария "народных республик" и возможных провокаций. Сейчас активисты проходят обучающие семинары и учатся защищать Одессу от нападения российских войск", – сообщили организаторы.

О том, что происходит в Одессе, читайте в онлайн-трансляции OBOZREVATEL.

10:16 – Вокруг Куликова поля и Соборной площади ограничили движение транспорта, а со стороны Итальянского бульвара и на пересечении улиц Канатной и Пироговской установили фильтрационные пункты, где будут проверять, есть ли у людей при себе запрещенные предметы.

10:55 – На Куликовом поле началось возложение цветов, передает "Думская". Все проходило спокойно под контролем сотрудников полиции.

Стычки между сторонниками "Антимайдана" и проукраинскими активистами начались у Греческой площади. Около 15 часов произошли первые столкновения с использованием камней, коктейлей Молотова и травматического оружия. А через час появился первый погибший – активист Евромайдана, который умер от пулевого ранения. Всего на этом участке погибли пять человек.

В 18 часов эпицентр столкновений перемещается на Куликово поле, где был лагерь разных групп "Антимайдана". На тот момент часть антимайдановцев покинула площадь, а остальные решили забаррикадироваться в Доме профсоюзов.

Через полчаса загорелись оставленные палатки антимайдановцев и баррикада перед входом в Дом профсоюзов. Еще через 15 минут начался пожар в самом здании. Люди, заблокированные в Доме профсоюзов, пытались спастись и выпрыгивали из окон с разных этажей.

По данным ГПУ, в результате событий в Одессе 2 мая 2014 года погибли 48 и ранены более 250 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в Одессе 2 мая люди в условиях карантина из-за коронавируса почтили память погибших в 2014 году в Доме профсоюзов, возложив возле здания цветы. В течение дня было зафиксировано несколько столкновений.