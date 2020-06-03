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3 июня • обновлено в 11:27
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В Одессе призвали не купаться в море: появились тревожные данные

2.6т
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Украинцев призвали временно отказаться от купания в Черном море на пляжах Одессы, несмотря на ослабление карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Как пояснили на странице в Facebok областного лабораторного центра Минздрава Украины, по результатам лабораторных исследований морская вода в черте города не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям.

После того, как на город 28 мая буквально вылилась с неба двухмесячная норма осадков, нельзя купаться на всех одесских пляжах из-за грязного моря.

В Одессе призвали не купаться в море

В Одессе призвали не купаться в море

"Пробы морской воды были отобраны в рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского районов, пляжах Одессы, Лиманского, Овидиопольського районов. 98 проб – на микробиологические показатели и 40 проб на санитарно-химические показатели. По микробиологическим показателям на всех пляжах города Одессы пробы морской воды не соответствуют нормативам", – заявили врачи.

Стремление людей оказаться в летнее время на морских пляжах может обернуться новыми угрозами для здоровья. Это в полной мере касается морского побережья в районе Одессы, уточнили врачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одесских ночных клубах после смягчения карантина устроили вечеринки, в которых принимали участие люди без средств индивидуальной защиты.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Одесса
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