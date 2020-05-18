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18 мая • обновлено в 18:27
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В Одессе в ночных клубах устроили шумные вечеринки, забыв о карантине. Видео

1.5т
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В одесских ночных клубах после смягчения карантина устроили вечеринки, в которых принимали участие люди без средств индивидуальной защиты.

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Посетители игнорировали соблюдения социальной дистанции, а также были без масок и перчаток. Как отмечает "Сегодня", на выходных вечерники прошли в клубах Ibiza и Park Residence Odessa (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

В Одессе в ночных клубах устроили шумные вечеринки, забыв о карантине

В Ibiza можно было заказать столик на шесть человек и более. В Park Residence полноценная вечеринка собрала десятки человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, элитный киевский клуб Queen устроил вечеринку во время карантина. В сеть попали соответствующие фото и видео.

Мэр столицы Виталий Кличко обратился в полиции с требованием провести проверку всех ночных клубов в городе.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Одесса
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