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3 червня • оновлено в 11:31
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В Одесі закликали не купатися в морі: з'явилися тривожні дані

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Українців закликали тимчасово відмовитися від купання в Чорному морі на пляжах Одеси, незважаючи на ослаблення карантину, введеного через пандемію коронавірусу.

Як пояснили на сторінці в Facebok обласного лабораторного центру МОЗ України, за результатами лабораторних досліджень морська вода в межах міста не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками.

Після того, як на місто 28 травня буквально вилилася з неба двомісячна норма опадів, не можна купатися на всіх одеських пляжах через брудне море.

В Одесі закликали не купатися в морі

В Одесі закликали не купатися в морі

"Проби морської води були відібрані в рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського районів, пляжах Одеси, Лиманського, Овідіопольського районів. 98 проб – на мікробіологічні показники і 40 проб на санітарно-хімічні показники. За мікробіологічними показниками на всіх пляжах міста Одеси проби морської води не відповідають нормативам", – заявили лікарі.

Прагнення людей опинитися в літню пору на морських пляжах може обернутися новими загрозами для здоров'я. Це в повній мірі стосується морського узбережжя в районі Одеси, уточнили лікарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одеських нічних клубах після пом'якшення карантину влаштували вечірки, в яких брали участь люди без засобів індивідуального захисту.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Одеса
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