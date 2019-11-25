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25 ноября • обновлено в 14:47
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В Одессе полицейские спасли ребенка и стали героями сети. Фото и видео

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Патрульные полицейские Одессы 25 ноября спасли малолетнюю девочку с сахарным диабетом.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции города.

К полицейским, патрулировавшим улицу Николаевская дорога, обратилась очень взволнованная женщина, сообщив, что у ее ребенка, страдающего сахарным диабетом, случился приступ, который может привести к диабетической коме, если ребенка оперативно не доставить домой за лекарствами. (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Патрульные в Одессе спасли девочку с сахарным диабетом

Патрульные в Одессе спасли девочку с сахарным диабетом

Facebook Патрульной полиции Одессы

"Чтобы обеспечить беспрепятственный проезд и как можно быстрее прибыть на место, патрульные включили проблесковые маячки и звуковые сигналы и сопроводили автомобиль женщины до самого дома", – рассказали в полиции.

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Уже на месте инспектор на руках донес девочку в квартиру, где ее мама предоставила ребенку всю необходимую помощь.

Патрульные в Одессе спасли девочку с сахарным диабетом

Патрульные в Одессе спасли девочку с сахарным диабетом

Facebook Патрульной полиции Одессы (скриншот видео)

В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает.

Патрульные в Одессе спасли девочку с сахарным диабетом

Патрульные в Одессе спасли девочку с сахарным диабетом

Facebook Патрульной полиции Одессы (скриншот видео)

Патрульные в Одессе спасли девочку с сахарным диабетом

Патрульные в Одессе спасли девочку с сахарным диабетом

Facebook Патрульной полиции Одессы (скриншот видео)

Одесситы в сети высказывают восхищение работой патрульных.

"Божьего благословения таким людям", "Молодцы. Достойно. Есть хорошие полицейские", "А зачем было на камеру снимать? Люди и так знают, что Вы иногда – молодцы!", "Герои", "Диабет – это страшное дело! Хорошо что успели и с девочкой все в порядке", – пишут горожане в комментариях под постом с видео патрульных.

Патрульные в Одессе спасли девочку с сахарным диабетом

Патрульные в Одессе спасли девочку с сахарным диабетом

Скриншот комментариев

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полицейский пять часов провел на крыше здания, спасая самоубийцу. А в Днепре патрульный стал героем, зажав гранату 'Ф1'' руками. Полицейский примотал ее скотчем к рукам и ждал взрывотехников

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Место
Украина Одесса
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