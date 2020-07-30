В Одессе патрульный автомобиль разбился в жестком ДТП: есть пострадавшие. Видео 18+

В Одессе патрульный автомобиль разбился в жестком ДТП. Коллаж

Около пяти утра 30 июля в Одессе произошла жесткая авария с автомобилем патрульной полиции и микроавтобусом Renault.

Местные СМИ сообщают, что машины не разминулись на проспекте Шевченко. Обе получили серьезные повреждения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Место происшествия оградили лентой, там работают правоохранители. Официального комментария в полиции по поводу случившегося пока не давали.

ДТП с полицейским авто в Одессе (kekc.news)

По информации Telegram-канала "Подслушано Одесса", в ДТП пострадали несколько человек. Парня, который находился в полицейской Toyota Prius, увезли в больницу. Девушка-полицейская получила черепно-мозговую травму, у нее сломаны ребра и травма позвоночника. У водителя микроавтобуса тоже сломаны ребра.

Позже стало известно, что экипаж патрульной полиции торопился на вызов о попытке самоубийства. Машина ехала с включенной мигалкой и сиреной, сообщает местное издание "Думская" в Telegram.

После ДТП по адресу инцидента выслали другой экипаж. Полицейские вместе со спасателями смогли снять девушку с окна и спасли ей жизнь.

ДТП с полицейским авто в Одессе (kekc.news)

ДТП с полицейским авто в Одессе (kekc.news)

ДТП с полицейским авто в Одессе (kekc.news)

ДТП с полицейским авто в Одессе (kekc.news)

ДТП с полицейским авто в Одессе (kekc.news)

ДТП с полицейским авто в Одессе (kekc.news)

ДТП с полицейским авто в Одессе (kekc.news)

Как писал OBOZREVATEL ранее, на украинском курорте полицейский погиб, спасая детей. Мужчине было 33 года.