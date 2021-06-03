В Одессе лидера организации "Автомайдан Одесса" и владельца частной охранной фирмы "Варта міста" Евгения Резвушкина якобы задержали по подозрению в вымогательстве в крупных размерах

Об этом сообщило издание "Думская" с ссылкой на источники в правоохранительных органах. Задержание, как пишет СМИ, произошло в четверг, 3 июня.

В материале сказано, что Резвушкин попался в момент, когда якобы требовал 15 тысяч гривен от предпринимателя, который содержит незаконный зал игральных автоматов.

"Сейчас Резвушкин находится в изоляторе временного содержания. Меру пресечения ему будет избирать Беляевский районный суд Одесской области", – уточнили собеседники издания.

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Журналисты напомнили, что Резвушкин также фигурирует в уголовном производстве, открытом по признакам части 3 ст. 298 УК Украины (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия). Речь идет о разграблении царского скифского кургана в селе Скобелево Казанковского района Николаевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по подозрению в причастности к похищению и убийству 37-летнего добровольца и активиста задержали трех человек.