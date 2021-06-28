В Одессе на концерте Басты подрались девушки. Видео

В Одессе на концерте российского рэпера Басты, которому недавно разрешили въезжать в Украину, произошла драка. Две поклонницы исполнителя поссорились между собой и начали бить друг друга.

Конфликт начался с того, что одна из девушек стояла впереди другой и перекрывала вид на сцену той, что позади. Недовольная девушка попросила ту, что впереди, присесть. Об этом сообщили в Telegram-канала PavlovskyNEWS (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Поклонница Басты, которая стояла впереди, отказала и продолжила стоять, за что ее облили водой. Девушка отреагировала так же и даже бросила в свою обидчицу сам бокал. Также она нанесла несколько ударов.

Затем в конфликт вмешались охранники, и девушка, которая стояла сзади, отошла. Сам Баста никак не отреагировал на эту ситуацию.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , 25 июня Баста выступил в Киеве, несмотря на свои концерты в оккупированном Крыму. Мероприятие посетило большое количество людей, а его сторонники объясняли это тем, что "искусство вне политики".

К концертной площадке перед выступлением пришли активисты, которые протестовали против его выступления. Они держали плакаты, на которых писали, что Баста выступал в аннексированном полуострове и поддержал его оккупацию.