В Одессе на ходу сгорело авто: страшный момент попал на видео

В пятницу, 26 июня, около полудня в Одессе на улице Фабричной загорелся автомобиль.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на управление ГСЧС, инцидент произошел прямо посреди дороги (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пламя полностью охватило транспортное средство, поднимаясь на несколько метров.

Информации о пострадавших, а также о том, что стало причиной возгорания, на данный момент нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе Киев – Чоп произошло смертельное ДТП. Предварительно, внедорожник Lexus врезался в фуру, а потом загорелся. Водитель первого авто трагически погиб.