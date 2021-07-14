В Одессе мужчина спас птичку от жары, растрогав пользователей сети. Видео

В Одессе на курорте Аркадия мужчина спас птичку от жары. Он поливал ее водой из стакана и обмахивал рукой, как веером.

Видео "спасательной операции" опубликовал Telegram-канал Одесса.Info. Его сняли случайные прохожие (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Очевидцы отметили, что участливый мужчина работает охранником в одном из заведений.

Он сразу же стал звездой социальных сетей. Пользователей растрогала доброта охранника.

"Как это мило", "Еще остались люди. Браво!!!", "Ого, я думал таких хороших людей уже и не бывает", "Человек с большим сердцем", "Не все потеряно в этом мире", – пишут в комментариях.

Видео дня

А одна девушка рассказала про другой случай доброты мужчины:

"Этот охранник заплатил в магазине за нас. Мы покупали воду ребенку, и он угостил ребенка, заплатив за воду. Мы были в шоке с мужем, мы говорили, что не надо, мы вполне можем сами заплатить за покупку, а он: "нет, хочу угостить вашего сыночка".

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