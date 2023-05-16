В Одессе четырехлетние двойняшки умерли, поев овощей с рынка: мать вызвала им врача с ОLX

В Одессе в семье переселенцев из Херсона умерли четырехлетние двойняшки после употребления овощей, купленных на рынке. Их мать вызвала домой детского врача по объявлению на сайте ОLX, однако его усилия оказались напрасны. Правоохранители подозревают медика в ненадлежащем исполнении обязанностей, что повлекло гибель детей.

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Об этом сообщает "Антикор", ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Трагедия произошла в ночь на 14 мая.

В 03:45 в Одесское управление полиции позвонил сотрудник скорой помощи и сообщил, что констатировал смерть мальчика Кирилла 2018 года рождения. Через семь часов умерла сестра Кирилла Кира, рассказал источник.

За день до этого мать погибших детей Елена купила на одесском рынке "Привоз" овощи и вечером покормила ими детей, после чего у них заболели животы и началась рвота.

Утром 13 мая женщина вызвала домой детского врача по имени Анна, которую нашла на сайте ОLX. В 13:00 та пришла осмотреть детей и сделала укол препарата "Церукал", доза которого была высчитана исходя из массы тела.

После укола рвота прекратилась, однако дети больше ничего не ели, а пили только очищенную негазированную воду. Ночью мальчик попросил маму помочь ему пойти в туалет. Елена, увидев, что ребенок очень слаб и двигается с большими усилиями, вызвала скорую помощь, которую ждала 5-7 минут, держа сына на руках.

За несколько минут до приезда медиков ребенок уже не дышал. Врачи скорой пытались провести реанимационные мероприятия, но мальчик был мертв. Его сестру доставили в областную детскую клиническую больницу с диагнозом "отравление неизвестным веществом" в тяжелом состоянии, где она также умерла.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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