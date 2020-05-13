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14 мая • обновлено в 16:36
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В Одессе бывшим политзаключенным раздали пайки с гнилыми продуктами. Показательное фото

7.3т
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В Одессе бывшим советским политическим узникам раздали наборы, которые содержали гнилые продукты.

Пайки распространили накануне Дня памяти жертв политических репрессий в СССР, который отмечают 17 мая. Об этом рассказал глава областного отделения Всеукраинского общества политзаключенных и репрессированных Алексей Резников, передает "Думская".

В Одессе бывшим политзаключенным раздали пайки с гнилыми продуктами

В Одессе бывшим политзаключенным раздали пайки с гнилыми продуктами

Думская

По данным издания, продукты раздавали по линии Министерства социальной политики, а предоставила их одна из национальных сетей супермаркетов. Отмечается, что эта сеть попросила чиновников усилить контроль над формированием наборов из-за жалоб на подгнившие цитрусовые.

В Одессе бывшим политзаключенным раздали пайки с гнилыми продуктами

В Одессе бывшим политзаключенным раздали пайки с гнилыми продуктами

Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева, возле универсама "Позняки", заметили корзины с гнилыми овощами, выставленные, вероятно, на продажу. Это вызвало возмущение жителей столицы.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина Одесса
Теги
просроченные продукты продукты
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