В Одессе бывшим советским политическим узникам раздали наборы, которые содержали гнилые продукты.

Пайки распространили накануне Дня памяти жертв политических репрессий в СССР, который отмечают 17 мая. Об этом рассказал глава областного отделения Всеукраинского общества политзаключенных и репрессированных Алексей Резников, передает "Думская".

В Одессе бывшим политзаключенным раздали пайки с гнилыми продуктами Думская

По данным издания, продукты раздавали по линии Министерства социальной политики, а предоставила их одна из национальных сетей супермаркетов. Отмечается, что эта сеть попросила чиновников усилить контроль над формированием наборов из-за жалоб на подгнившие цитрусовые.

В Одессе бывшим политзаключенным раздали пайки с гнилыми продуктами Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева, возле универсама "Позняки", заметили корзины с гнилыми овощами, выставленные, вероятно, на продажу. Это вызвало возмущение жителей столицы.

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