В Одесі колишнім радянським політичним в'язням роздали набори, які містили гнилі продукти.

Пайки поширили напередодні Дня пам'яті жертв політичних репресій в СРСР, який відзначають 17 травня. Про це розповів голова обласного відділення Всеукраїнського товариства політв'язнів і репресованих Олексій Резніков, передає "Думська".

В Одесі колишнім політв'язням роздали пайки з гнилими продуктами Думська

За даними видання, продукти роздавали по лінії Міністерства соціальної політики, а надала їх одна з національних мереж супермаркетів. Зазначається, що ця мережа попросила чиновників посилити контроль над формуванням наборів через скарги на підгнилі цитрусові.

В Одесі колишнім політв'язням роздали пайки з гнилими продуктами Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва, біля універсаму "Позняки", помітили кошики з гнилими овочами, виставлені, ймовірно, на продаж. Це викликало обурення жителів столиці.

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