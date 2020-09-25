В мэры Одессы хотят баллотироваться несколько Филимоновых, еще один Труханов и Зеленский
В Одесскую городскую территориальную комиссию подали документы несколько однофамильцев или полных тезок популярных кандидатов в мэры, а также известных политиков.
Как сообщает "Думская", баллотироваться на пост главы горсовета хочет еще один Геннадий Труханов, однофамильцы кандидата от "Слуги народа" Олега Филимонова и даже президента Украины Владимира Зеленского.
Такое явление в украинской политике называют "атакой клонов".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский пообещал помогать шоумену Олегу Филимонову в случае его избрания мэром Одессы. Также Филимонов назвал членов своей команды.
В Одессе уже зарегистрировали семерых кандидатов на должность главы города. Трое из них выдвинуты партиями, а четверо – самовыдвиженцы:
Олег Филимонов ("Слуга народа");
Морис Ибрагим (самовыдвижение);
Михаил Кузаконь (самовыдвижение);
Геннадий Труханов ("Доверяй делам");
Сергей Калинчук ("За майбутнє");
Станислав Домбровский (самовыдвижение);
Юрий Печерский (самовыдвижение).