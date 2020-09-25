В мэры Одессы хотят баллотироваться несколько Филимоновых, еще один Труханов и Зеленский

Мирослав Семенюк Одесса 16:49, 25.09.2020 Обновлено: 16:49, 25.09.2020

В Одесскую городскую территориальную комиссию подали документы несколько однофамильцев или полных тезок популярных кандидатов в мэры, а также известных политиков.

Как сообщает "Думская", баллотироваться на пост главы горсовета хочет еще один Геннадий Труханов, однофамильцы кандидата от "Слуги народа" Олега Филимонова и даже президента Украины Владимира Зеленского.

Такое явление в украинской политике называют "атакой клонов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский пообещал помогать шоумену Олегу Филимонову в случае его избрания мэром Одессы. Также Филимонов назвал членов своей команды.

В Одессе уже зарегистрировали семерых кандидатов на должность главы города. Трое из них выдвинуты партиями, а четверо – самовыдвиженцы:

  • Олег Филимонов ("Слуга народа");

  • Морис Ибрагим (самовыдвижение);

  • Михаил Кузаконь (самовыдвижение);

  • Геннадий Труханов ("Доверяй делам");

  • Сергей Калинчук ("За майбутнє");

  • Станислав Домбровский (самовыдвижение);

  • Юрий Печерский (самовыдвижение).

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