У мери Одеси хочуть балотуватися кілька Філімонових, ще один Труханов і Зеленський

Мирослав Семенюк Одеса 16:49, 25.09.2020 Оновлено: 17:35, 25.09.2020

В Одеську міську територіальну комісію подали документи кілька однофамільців або повних тезок популярних кандидатів в мери, а також відомих політиків.

Як повідомляє "Думська", балотуватися на пост глави міськради хоче ще один Геннадій Труханов, однофамільці кандидата від "Слуги народу" Олега Філімонова і навіть президента України Володимира Зеленського.

Таке явище в українській політиці називають "атакою клонів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський пообіцяв допомагати шоумену Олегу Філімонову в разі його обрання мером Одеси. Також Філімонов назвав членів своєї команди.

В Одесі вже зареєстрували сімох кандидатів на посаду глави міста. Троє з них висунуто партіями, а четверо – самовисуванці:

  • Олег Філімонов ("Слуга народу");

  • Моріс Ібрагім (самовисування);

  • Михайло Кузаконь (самовисування);

  • Геннадій Труханов ("Довіряй ділам");

  • Сергій Калинчук ("За майбутнє");

  • Станіслав Домбровський (самовисування);

  • Юрій Печерський (самовисування).

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