В крематории Одессы ежедневно сжигают до 40 тел, почти все умершие – с COVID-19. Фото и видео

Из-за резкого увеличения смертности от коронавируса возросла нагрузка на одесский крематорий. Ежедневно здесь сжигают до сорока тел умерших, большинство из которых – жертвы COVID-19.

Весь день крематория в Одессе расписан по минутам. На прощание родным выделяется 20 мин. Об этом рассказал директор учреждения Владимир Букач в комментарии "Думской" (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

По словам директора крематория, печь работает непрерывно целый день. Одна группа родственников прощается с умершим в зале, а другая - на улице. Количество кремаций уже выросла до показателей весны прошлого года.

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В то же время Букач отметил, что учреждение было готово к пику пандемии, крематорий работает в штатном режиме и пока справляется с нагрузкой. Он также рассказал, что выросло количество заявок из других городов.

"Проблема, также в том, что в Украине всего три крематория и к нам везут тела из других городов. Но мы справляемся. Я надеюсь, что мы сейчас на пике и дальше пойдет на спад", – говорит руководитель.

На момент интервью корреспондент издания застал у стен крематория сразу четыре траурных процессии. Все сотрудники похоронных агентств были одеты в защитные костюмы,что указывало на то, что кремировали умерших от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове уровень смертности от COVID-19 настолько высок, что семьям умерших приходится ждать очередь в крематории от 5 дней и выше.