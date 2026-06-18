Такого не было со времён Наполеона, ведь сегодня, 18 июня, горит Москва. Горит завод в районе Капотни.

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Это уже второе, но окончательное поражение этого завода. Впервые мы остановили завод 16 июня, а сегодня, 18 июня, – этот завод горит.

Там произошел такой взрыв, что крышку от гигантского резервуара с нефтью подбросило в московское небо, наверное, на полкилометра. И эта крышка летела как тарелка пришельцев. Это даже мне было так жутко.

И это, я вам скажу, очень серьёзный удар по российской ПВО, ведь московский НПЗ – самый охраняемый системами завод во всём мире.

И при этом украинские дроны преодолевают все эти системы, развернутые вокруг Москвы, через день долетают туда, куда нужно, и выполняют свою миссию.

И это поражает не только меня, – это поражает весь мир, ведь вся та бравурная пропаганда, которую Россия ведет по всему миру о невероятной системе ПВО вокруг Москвы, показывает, – "Король голый".

Украинские дроны – уникальные дроны с уникальным искусственным интеллектом и уникальной системой навигации. Медленно (а они ведь не быстрые), но облетают... долетают... и поражают.

Все это означает, что в России, даже в Москве, – нет ни одного места, куда бы не долетел украинский дрон.

И более того, если Россия не остановит войну, – эти дроны будут долетать, ведь наших дронов долетает уже больше, чем дронов Российской Федерации в Украину.

Поэтому: поддерживайте украинскую армию. Мы обязательно выстоим и победим!

Слава Украине!