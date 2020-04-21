У епіцентрі COVID-19 на Одещині масово заразилися медики: лікарню закрили на карантин

У Подільську Одеської області на двотижневий карантин закрили міську лікарню, оскільки у місті найбільша кількість хворих на коронавірус в регіоні серед медпрацівників.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Одеської державної адміністрації Максим Куций. За його словами, усі працівники медзакладу в обов'язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування.

"З огляду на те, що в Подільську найбільша кількість хворих серед медпрацівників, обласною комісією з надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення про посилення карантинних протиепідемічних заходів у місті та районі. Подільська міська лікарня зачиняється на двотижневий карантин. Всі медпрацівники та пацієнти в обов’язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування", – написав очільник ОДА.

Крім того, за його словами, Головне управління ДСНС України в Одеській області проведе у всіх приміщеннях повну дезінфекцію. Посадовці, відповідальні за цей процес, щодня доповідатимуть про вжиті заходи.

Зазначимо, в Одеській області станом на 21 квітня підтвердили 146 випадків захворювання на коронавірус. З них в Одесі – 43 випадки, у Подільську – 37 випадків, у Біляївському районі з містом Теплодар – 27 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтерка Катерина Ножовнікова, керівниця волонтерської групи "Корпорація монстрів" заявила, що у Подольську Одеської області не вистачає індивідуальних засобів захисту для медиків.

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