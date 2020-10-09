В Одессе тестов на коронавирус нет с 29 сентября, город идет ко дну, – врач

Ситуация с эпидемией коронавируса в Одессе значительно ухудшилась за последние полторы недели, "город идет ко дну".

Об этом OBOZREVATEL на условиях анонимности рассказала одна из семейных врачей, которая лечит COVID-19. По ее словам, бригаду на тестирование теперь ждут по десять дней, а госпитализация происходит только в ручном режиме.

"Мест в больницах нет. Идем ко дну. Ответы на тестирование ждем с 29 сентября. Госпитализация возможна только по жизненным показаниям и только в ручном режиме: наш начмед звонит в горздрав или начмедам больниц и так ищем место. За эту неделю у меня +12 пневмоний, но по аптекам местами заканчиваются эффективные антибиотики. Даже не знаю, что будет дальше", – отметила врач.

Напомним, что еще на середине сентября в Одессе возникла критическая ситуация с распространением коронавируса. Врачи рассказали, что больницы, принимающие инфицированных людей, переполнены.

При этом стоит отметить, что в целом в Одессе карантина не придерживаются. Горожане без защитных масок ездят в маршрутках, ходят по рынкам, магазинам и торгово-развлекательных центрах.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам врача ЦРБ Ивана Черненко, в Раздельнянской центральной районной больнице Одесской области заканчивается кислород для больных коронавирусной болезнью (COVID-19) и других пациентов.