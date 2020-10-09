В Одесі тестів на коронавірус немає з 29 вересня, місто йде на дно, – лікарка

Ситуація з епідемією коронавірусу в Одесі значно погіршилася за останні півтора тижня, "місто йде на дно".

Про це OBOZREVATEL на умовах анонімності розповіла одна з сімейних лікарок, яка лікує COVID-19. За її словами, бригаду на тестування тепер чекають по десять днів, а госпіталізація відбувається тільки в ручному режимі.

"Місць у лікарнях немає. Йдемо на дно. Відповіді на тестування чекаємо з 29 вересня. Госпіталізація можлива тільки за життєвими показаннями і тільки в ручному режимі: наш начмед телефонує в міський відділ охорони здоров'я або начмедам лікарень і так шукаємо місце. За цей тиждень у мене +12 пневмоній, але в аптеках місцями закінчуються ефективні антибіотики. Навіть не знаю, що буде далі", – зазначила лікарка.

Нагадаємо, що ще на середину вересня в Одесі виникла критична ситуація з поширенням коронавірусу. Медики розповіли, що лікарні, які беруть інфікованих людей, переповнені.

Водночас варто зазначити, що загалом в Одесі карантину не дотримуються. Містяни без захисних масок їздять у маршрутках, ходять ринками, магазинами і торговельо-розважальними центрами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами лікаря ЦРЛ Івана Черненка, у Роздільнянській центральній районній лікарні Одеської області закінчується кисень для хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19) та інших пацієнтів.