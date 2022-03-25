У РФ нет шансов на десантирование в Одесской области с моря – ВМС

Вероятность вторжения на территорию Одесской области со стороны моря существует, но жителям региона не стоит этого бояться. Подготовка Военно-Морских сил ВСУ настолько профессиональная и просчитана, что шансы у вражеского десанта практически нулевые.

Об этом передают в штабе оборонного ведомства на Facebook, ссылаясь на сообщение офицера части Ярослава с позывным "Философ". С первого дня войны подразделения выполняют задания по охране и обороне побережья, осуществляют наблюдение и контроль за акваторией Черного моря, фиксируют перемещение российских военных кораблей.

"Также военнослужащие постоянно фиксируют и уничтожают вражеские беспилотные летательные аппараты, работают над обнаружением диверсионно-разведывательных групп. Все обнаруженные диверсанты были задержаны и переданы соответствующим структурам", – заметил украинский защитник.

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"Философ" обратился к одесситам с просьбой не паниковать и не выкладывать в соцсети информацию о работе ПВО, а также оставаться в оптимистичном расположении духа. Это выгодно отличит жителей столицы юмора от самих оккупантов.

"Лично я считаю, что им не на что рассчитывать. Их морально-психологическое состояние низкое, они подавлены большим количеством потерь. Они пытаются привлечь все имеющиеся корабли, однако если до берега дойдет хотя бы один, это будет успех для них. Наши подразделения готовы, оружие заряжено и мы ждем. Уже была попытка высадки десанта из быстроходного катера, он был уничтожен", – заверил офицер.

Как писал OBOZREVATEL:

ВСУ уничтожили личный состав подразделений морской пехоты российских оккупантов, которых готовили для штурма Одессы, разбив врага еще под Николаевом и Мариуполем;

Одесса с присущим только ей юмором готовится к встрече вражеского флота: город буквально усыпан искрометными пожеланиями в адрес фашистов из РФ.

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