У побережья Одессы обнаружили сальмонеллу и кишечную инфекцию: в ОВА призвали не игнорировать меры безопасности

В Одесском районе Черного моря были обнаружены случаи сальмонеллеза и кишечной инфекции. В связи с этим, планируется проведение комплексных проверок рынков, находящихся в Одессе, а также в Измаильском и Белгород-Днестровском районах, которые имеют доступ к акватории Черного моря.

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Об этом сообщил руководитель департамента экологии Одесской областной военной администрации Павел Буланович в Telegram. В результате выявления инфекции в Одесской области ужесточены стабилизационные меры.

"В Одесском районе обнаружены три пробы воды с сальмонеллой и кишечной инфекцией... Инфекцию обнаружили на пляже Ланжерон, городе Черноморск и 16 станции Большого Фонтана", – говорится в сообщении.

Председатель облуправления Госпродпотребслужбы Анжела Ткаченко сообщила, что в Одесской области были приняты ужесточенные стабилизационные меры. В период с 10 по 11 июня было предотвращено продажу более 200 кг рыбы, которая не соответствовала требованиям законодательства.

В Одессе и области функционируют 56 государственных лабораторий, которые осуществляют государственный ветеринарно-санитарный контроль за оборотом пищевых продуктов животного и растительного происхождения. Недавно были проведены проверки на Татарбунарском, Саратском рынках и рынке в поселке Маяки, и в результате не было обнаружено нарушений.

В ближайшем будущем планируется провести комплексные проверки рынков на территории города Одессы, а также в Измаильском и Белгород-Днестровском районах, которые также расположены вблизи акватории Черного моря. Такие проверки направлены на обеспечение безопасности пищевых продуктов и соблюдение необходимых стандартов и требований.

Кроме того, Госпродпотребслужба будет осуществлять контроль за ценами на бутилированную воду в Одессе и области. На данный момент не было зафиксировано повышение цен на этот продукт.

Согласно информации представителя региональной экоинспекции, Николая Слизовского, наблюдается сохраняющееся резкое падение солености морской воды и превышение уровня железа. Однако стоит отметить, что ситуация начала стабилизироваться, что является положительным сигналом.

В Одесской ОВА напоминают о временном запрете посещения пляжей, использования воды, рыбалки и купания в акватории Черного моря, реках Ингул, Ингулец, Южный Буг и Бугском лимане. Ситуация под контролем, однако, существует минная опасность и угроза инфекционных заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, случаев заболевания холерой в южных регионах Украины по состоянию на 13 июня не зафиксировано. В то же время в Одесской области в воде были найдены возбудители ротавируса.

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