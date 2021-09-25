Целился в дичь: на Одесщине мужчина застрелил товарища во время охоты. Фото

В Измаильском районе на Одесщине пенсионер застрелил своего 49-летнего товарища во время охоты. Мужчина заявил, что целился в дичь, но попал в друга.

О трагедии около 02:00 субботы, 25 сентября, он сам сообщил правоохранителям. Об этом информирует пресс-служба полиции Одесской области (чтобы посмотреть фото 18+, доскролльте новость до конца).

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители изъяли охотничьи ружья, которые принадлежали 64-летнему жителю Сафьянивской объединенной территориальной общины и застреленному им мужчине.

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Оружие забрали на изучение. На судебно-медицинскую экспертизу отправили также тело умершего мужчины.

В то же время пенсионера отвезли в территориальный отдел полиции. Правоохранители решали вопрос о его задержании.

Сведения по факту смерти человека внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 119 (убийство, совершенное по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на 3-5 лет.

"Уважаемые граждане! Огнестрельное оружие не терпит спешки и чрезмерной самоуверенности, поэтому не забывайте о технике безопасности, не направляйте оружие в сторону людей", – призвали правоохранители.

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