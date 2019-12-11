Пожар в колледже Одессы: количество найденных жертв увеличилось

Количество погибших вследствие пожара в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 13 человек.

Еще одно тело нашли под завалами вечером 11 декабря, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Последствия пожара в Одессе ГСЧС Украины

"В среду в 18:35 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека", – сообщили спасатели.

Таким образом всего на данный момент спасатели нашли под завалами 11 тел – при том, что изначально пропавшими без вести были 14 человек. Еще двое людей, 43-летний спасатель и 17-летняя студентка, скончались от полученных травм в больнице.

По состоянию на 19:00 11 декабря спасатели продолжают искать под завалами пропавших людей

Последствия пожара в Одессе ГСЧС Украины

Последствия пожара в Одессе ГСЧС Украины

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