Главная Новости
11 декабря • обновлено в 20:13
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Пожар в колледже Одессы: количество найденных жертв увеличилось

730
Читать материал на украинском

Количество погибших вследствие пожара в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 13 человек.

Еще одно тело нашли под завалами вечером 11 декабря, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Последствия пожара в Одессе

Последствия пожара в Одессе

ГСЧС Украины

"В среду в 18:35 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека", – сообщили спасатели.

Новости
Звонили родителям и прощались: появился список пропавших без вести в одесском пожаре. Фото

Таким образом всего на данный момент спасатели нашли под завалами 11 тел – при том, что изначально пропавшими без вести были 14 человек. Еще двое людей, 43-летний спасатель и 17-летняя студентка, скончались от полученных травм в больнице.

По состоянию на 19:00 11 декабря спасатели продолжают искать под завалами пропавших людей

Последствия пожара в Одессе

Последствия пожара в Одессе

ГСЧС Украины

Последствия пожара в Одессе

Последствия пожара в Одессе

ГСЧС Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.

Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги