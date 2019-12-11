Пожар в колледже Одессы: количество найденных жертв увеличилось

Количество погибших вследствие пожара в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 13 человек.
Еще одно тело нашли под завалами вечером 11 декабря, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Последствия пожара в Одессе
ГСЧС Украины
"В среду в 18:35 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека", – сообщили спасатели.
Таким образом всего на данный момент спасатели нашли под завалами 11 тел – при том, что изначально пропавшими без вести были 14 человек. Еще двое людей, 43-летний спасатель и 17-летняя студентка, скончались от полученных травм в больнице.
По состоянию на 19:00 11 декабря спасатели продолжают искать под завалами пропавших людей
Последствия пожара в Одессе
ГСЧС Украины
Последствия пожара в Одессе
ГСЧС Украины
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
5 декабря около 18 часов из-под завалов достали первое найденное тело.
6 декабря из-под завалов спасатели достали тела еще двоих жертв пожара.
В ночь на 7 декабря было найдено еще одно тело. Вечером 7 декабря в больнице скончался спасатель.
Утром 8 декабря под завалами найдены еще два тела.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
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