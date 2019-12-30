Серед п'яних безхатченків: в Одесі батько покинув дитину на сміттєзвалищі

В Одесі на сміттєзвалищі у наметі безхатченків знайшли покинуту 4-річну дівчинку, яку привів туди її батько, а сам кудись зник.

Як йдеться в сюжеті ТСН, серед п'яних безхатченків дитину помітив будівельник, який працював неподалік. Він повідомив про це волонтерам, а ті – у поліцію. Дитину знайшли на звалищі саму і дуже налякану.

"Коли ми зайшли з поліцією, то побачили, що на жінок вона реагує спокійно, а на чоловіків у неї страшна реакція", – розповіла волонтерка Наталя Мартиненко.

В Одесі батько покинув дитину на сміттєзвалищі Скріншот відео

Повідомляється, що дитину забрали зі сміттєзвалища, залишивши у наметі записку.

"За хвилин 30 прибіг горе-батько з пакетом документів, розповідаючи, що все добре", – згадує волонтерка.

У дитячому будинку. куди дівчинку привезли правоохоронці, її впізнали. Там її вперше побачили рік тому, коли її вночі на стоянці забула мати. Проте зараз, за словами лікаря, дівчинку не впізнати, оскільки минулого разу вона була весела та говірка.

"Дівчинка майже не розмовляє, не охоче йде на контакт. Коли її намагалися погодувати, то ложка їй не потрібна була. Вона долонями їла борщ", – розповіла головна лікарка будинку дитини №1 Валентина Карташова.

Стало відомо, що маму Насті позбавили прав, а невдовзі жінка померла. Після цього дитину забрав біологічний батько, але вже через кілька місяців звернувся у соціальну службу з проханням знайти дитині цілодобовий садок, оскільки він втратив роботу.

"У батька було місце проживання. Він показував умови, у яких вони жили з донькою", – зазначила начальниця одеської служби у справах дітей Юлія Нікандрова.

Журналісти відправилися на звалище і знайшли там батька дівчинки, але він розмовляти відмовився. Служба у справах дитини готує документи для позбавлення його батьківських прав. Сама ж дитина найближчі дні перебуватиме на карантині, проходитиме медичний огляд та спілкуватиметься з психологами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині батько забив до смерті свого 4-річного сина. Дитину на вулиці в калюжі крові знайшов перехожий.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!