Скандальний нардеп "Юзік" відзначився автохамством на місці трагедії в Одесі: відео

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Корявченков, відомий як "Юзік" зі студії "Квартал 95", вдень 9 грудня тимчасово заблокував роботи з розчищення будівлі згорілого одеського коледжу і пошуку зниклих людей під завалами.

Випадок автохамства трапився навпроти в'їзду на територію розчищення завалів на вул. Троїцької в Одесі. Нардеп залишив свій елітний позашляховик Toyota просто посеред перехрестя і пішов. Відповідне відео розміщене у Facebook одеського "7 каналу" (щоб подивитися фото і відео інциденту, доскрольте сторінку до кінця).

Таким чином він заблокував проїзд, в результаті чого до місця трагедії не могли проїхати пожежні машини.

Автохам Юзік заблокував в'їзд пожежним машинам в Одесі Facebook 7 канал (скріншот відео)

Рятувальники мали намір викликати евакуатор, але нардеп встиг прибігти до місця інциденту та від'їхати.

На місце трагедії він більше не повертався.

Автохам Юзік заблокував в'їзд пожежним машинам в Одесі Facebook 7 канал (скріншот видео)

Автохам Юзік заблокував в'їзд пожежним машинам в Одесі Facebook 7 канал (скріншот видео)

Автохам Юзік заблокував в'їзд пожежним машинам в Одесі Facebook 7 канал (скріншот видео)

Автохам Юзік заблокував в'їзд пожежним машинам в Одесі Facebook 7 канал (скріншот видео)

Поведінка депутата викликала обурення у мережі:

"Дотримання законів народом починається з дотримання закону особами, які його ухвалюють", "Взагалі охр*нілий перець. Тільки його тут не вистачало", "А чого він взагалі туди поперся, попіаритися на горі?", "Сенс його приїзду? Подивитися, намалюватися?", "Дорвалися до влади і можна порушувати?", "Просто немає слів", "Ось вони, народні обранці, клали на всіх", – обурювалися одесити в коментарях до відео.

Одесити обурилися поведінкою Юзіка Скріншот коментарів

Одесити обурилися поведінкою Юзіка Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

"Юзік" втрапив у гучний "касетний скандал". ЗМІ опублікували аудіозапис його розмови з керівником поліції Кривого Рогу. На аудіозаписі "Юзік" вчив криворізьких правоохоронців, як "вирішувати питання".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження після оприлюднення запису цієї розмови.

Однак глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не побачив у скандалі ніякого криміналу.

Також "Юзік" влаштував свою дружину Тетяну в парламент помічницею на громадських засадах, за що нардепа висміяли у мережі.

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