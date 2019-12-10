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10 грудня • оновлено в 16:42
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Скандальний нардеп "Юзік" відзначився автохамством на місці трагедії в Одесі: відео

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Корявченков, відомий як "Юзік" зі студії "Квартал 95", вдень 9 грудня тимчасово заблокував роботи з розчищення будівлі згорілого одеського коледжу і пошуку зниклих людей під завалами.

Випадок автохамства трапився навпроти в'їзду на територію розчищення завалів на вул. Троїцької в Одесі. Нардеп залишив свій елітний позашляховик Toyota просто посеред перехрестя і пішов. Відповідне відео розміщене у Facebook одеського "7 каналу" (щоб подивитися фото і відео інциденту, доскрольте сторінку до кінця).

Таким чином він заблокував проїзд, в результаті чого до місця трагедії не могли проїхати пожежні машини.

Автохам Юзік заблокував в'їзд пожежним машинам в Одесі

Автохам Юзік заблокував в'їзд пожежним машинам в Одесі

Facebook 7 канал (скріншот відео)

Рятувальники мали намір викликати евакуатор, але нардеп встиг прибігти до місця інциденту та від'їхати.

На місце трагедії він більше не повертався.

Автохам Юзік заблокував в'їзд пожежним машинам в Одесі

Автохам Юзік заблокував в'їзд пожежним машинам в Одесі

Facebook 7 канал (скріншот видео)

Автохам Юзік заблокував в'їзд пожежним машинам в Одесі

Автохам Юзік заблокував в'їзд пожежним машинам в Одесі

Facebook 7 канал (скріншот видео)

Автохам Юзік заблокував в'їзд пожежним машинам в Одесі

Автохам Юзік заблокував в'їзд пожежним машинам в Одесі

Facebook 7 канал (скріншот видео)

Автохам Юзік заблокував в'їзд пожежним машинам в Одесі

Автохам Юзік заблокував в'їзд пожежним машинам в Одесі

Facebook 7 канал (скріншот видео)

Поведінка депутата викликала обурення у мережі:

"Дотримання законів народом починається з дотримання закону особами, які його ухвалюють", "Взагалі охр*нілий перець. Тільки його тут не вистачало", "А чого він взагалі туди поперся, попіаритися на горі?", "Сенс його приїзду? Подивитися, намалюватися?", "Дорвалися до влади і можна порушувати?", "Просто немає слів", "Ось вони, народні обранці, клали на всіх", – обурювалися одесити в коментарях до відео.

Одесити обурилися поведінкою Юзіка

Одесити обурилися поведінкою Юзіка

Скріншот коментарів

Одесити обурилися поведінкою Юзіка

Одесити обурилися поведінкою Юзіка

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • "Юзік" втрапив у гучний "касетний скандал". ЗМІ опублікували аудіозапис його розмови з керівником поліції Кривого Рогу. На аудіозаписі "Юзік" вчив криворізьких правоохоронців, як "вирішувати питання".

  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження після оприлюднення запису цієї розмови.

  • Однак глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не побачив у скандалі ніякого криміналу.

  • Також "Юзік" влаштував свою дружину Тетяну в парламент помічницею на громадських засадах, за що нардепа висміяли у мережі.

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Читайте всі новини по темі "Скандали навколо "Слуги народу"" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Скандали навколо "Слуги народу" Пожежа в коледжі Одеси
Особа
Юрій Корявченков
Місце
Україна Одеса
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Karpenko Aleksey
Karpenko Aleksey
Яркий представитель новой власти, быковатость и моральная деградация. Фирменный стиль.
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4
0
Коксовый Лаврушка
Коксовый Лаврушка
Karpenko Aleksey, просто боров. Этим все сказано.
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1
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Переход из грязи в князи удается не всем! Оно как было оно, им и останется. Не обращайте внимания!
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5
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фил филька
фил филька
Кульшин Владимир, а переход человека со справкой в человека без справки возможен?)
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