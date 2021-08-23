Самый большой флаг Одесской области будет виден со всех подъездов к аэропорту

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Одесса
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Самый большой флаг Одесской области будет виден со всех подъездов к аэропорту

Самый большой флагшток Одесской области, на котором в понедельник, 23 августа, состоялось торжественное поднятие самого большого флага в области, построенный в символическом месте по адресу ул. Центральный аэропорт, 2.

Об этом на церемонии поднятия флага рассказал глава Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий.

Самый большой флаг Одесской области будет виден со всех подъездов к аэропорту

"Флагшток воздвигнут в символическом месте - на центральной площади аэропорта "Одесса", который является воздушными воротами не только Одесской области, но и всего юга страны. Отныне Государственный Флаг Украины будет видно из всех подъездных путей к аэропорту "Одесса" и днем, и ночью", – сказал Гриневецкий.

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Самый большой флаг Одесской области будет виден со всех подъездов к аэропорту

Сооружение флагштока в Одессе, как и в других крупных городах Украины, состоялось в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

Желто-голубой флаг, который поднят на флагштоке, стал самый большим флаг Одесчины: его размеры 6 на 8 метров. Высота флагштока – 50 метров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в День крымскотатарского флага прошло шествие: люди скандировали "Крым – это Украина".

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