Самый большой флаг Одесской области будет виден со всех подъездов к аэропорту

Самый большой флагшток Одесской области, на котором в понедельник, 23 августа, состоялось торжественное поднятие самого большого флага в области, построенный в символическом месте по адресу ул. Центральный аэропорт, 2.

Об этом на церемонии поднятия флага рассказал глава Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий.

"Флагшток воздвигнут в символическом месте - на центральной площади аэропорта "Одесса", который является воздушными воротами не только Одесской области, но и всего юга страны. Отныне Государственный Флаг Украины будет видно из всех подъездных путей к аэропорту "Одесса" и днем, и ночью", – сказал Гриневецкий.

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Сооружение флагштока в Одессе, как и в других крупных городах Украины, состоялось в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

Желто-голубой флаг, который поднят на флагштоке, стал самый большим флаг Одесчины: его размеры 6 на 8 метров. Высота флагштока – 50 метров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в День крымскотатарского флага прошло шествие: люди скандировали "Крым – это Украина".