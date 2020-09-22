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Зеленський обіцяв допомагати Філімонову в разі перемоги на виборах мера Одеси

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Політика
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Філімонов розповів, як Зеленський радив йому піти на вибори мера Одеси

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв допомагати шоумену Олегу Філімонову в разі його обрання мером Одеси.

Про це актор і телеведучий розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", яке було опубліковано у вівторок, 22 вересня. Філімонов зазначив, що ніколи не планувати ставати політиком, але Зеленський переконав його.

"Ми з дружиною поїхали до нього, і у нас була досить довга, предметна і людська розмова. Президент мені сказав: "Розумієш, усе життя існувала якась опозиція, ворожнеча між місцевою владою і центральною... Тепер уяви, що коли ти виграєш вибори, у тебе буде моя підтримка і підтримка народних депутатів-одеситів у парламенті. Ти розумієш, яка може вишикуватися владна вертикаль? Ти розумієш, що можна зробити для розвитку Одеси?" – переказав він розмову з президентом.

Філімонов запитав Зеленського, що буде в тому разі, якщо він не впорається з керуванням Одесою, на що президент відповів: "А ти дзвони, приходь – ми будемо допомагати". Артист наголосив, що така відповідь остаточно переконала його, що варто спробувати свої сили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український комік Олег Філімонов був висунутий кандидатом у мери Одеси на з'їзді партії "Слуга народу" 31 серпня.

За його словами, Одесі потрібен "не міцний господарник, а нормальна, чесна, правдива, не замазана людина, яка приведе з собою досить потужну і сильну команду професіоналів".

УкраїнаОдесаВибори в ОдесіВолодимир ЗеленськийОлег Філімонов
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