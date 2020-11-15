Выборы мэра Одессы: КМИС показал результаты Труханова и Скорика
Во втором туре выборов мэра Одессы предварительно победил действующий городской глава Геннадий Труханов, сопредседатель партии "Доверяй делам".
Согласно экзитполу Киевского международного института социологии, политик может набрать 55,1%.Об этом сообщается на сайте КМИС.
Представителя "ОПЗЖ" Николая Скорика предварительно поддержали 42,8% избирателей.
2,2% респондентов ответили, что не поддержали ни одного кандидата либо испортили свой боллетень.
Погрешность выборки не должна превышать 3-4%, заявили социологи.
Более детально о втором туре местных выборов читайте по ссылке.
Как писал OBOZREVATEL, в Центральной избирательной комиссии заявили, что введенный на территории всей Украины карантин выходного дня не повлияет на повторное голосование в рамках второго тура местных выборов.