Выборы мэра Одессы: КМИС показал результаты Труханова и Скорика

Во втором туре выборов мэра Одессы предварительно победил действующий городской глава Геннадий Труханов, сопредседатель партии "Доверяй делам".

Согласно экзитполу Киевского международного института социологии, политик может набрать 55,1%.Об этом сообщается на сайте КМИС.

Представителя "ОПЗЖ" Николая Скорика предварительно поддержали 42,8% избирателей.

2,2% респондентов ответили, что не поддержали ни одного кандидата либо испортили свой боллетень.

Погрешность выборки не должна превышать 3-4%, заявили социологи.

Более детально о втором туре местных выборов читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, в Центральной избирательной комиссии заявили, что введенный на территории всей Украины карантин выходного дня не повлияет на повторное голосование в рамках второго тура местных выборов.