Вибори мера Одеси: КМІС показав результати Труханова та Скорика

У другому турі виборів мера Одеси попередньо переміг чинний міський голова Геннадій Труханов, співголова партії "Довіряй ділам".

Відповідно до екзит-полу Київського міжнародного інституту соціології, політик може набрати 55,1%.Про це повідомляється на сайті КМІС.

Представника "ОПЗЖ" Миколу Скорика попередньо підтримали 42,8% виборців.

2,2% респондентів відповіли, що не підтримали жодного кандидата або зіпсували свій боллетень.

Похибка вибірки не має перевищувати 3-4%, заявили соціологи.

Більш детально про другий тур місцевих виборів читайте за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, у Центральній виборчій комісії заявили, що введений на території всієї України карантин вихідного дня не вплине на повторне голосування в рамках другого туру місцевих виборів.