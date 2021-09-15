"Лебединое озеро" и чиновница в пачке: в Черноморске мэру на день рожденья устроили шоу. Видео

В Черноморске Одесской области в честь дня рождения мэра Василия Гуляева местные чиновники устроили необычное представление. Прямо в сессионном зале начальница отдела культуры городского совета Юлия Кристанова исполнила фрагмент балета "Лебединое озеро".

Еще одним героем постановки стал человек в костюме чумного доктора, которого в итоге победил именинник. Соответствующее видео появилось в сети в среду, 15 сентября (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В комментарии "Думской" Гуляев заверил, что о представлении он не знал и такой подарок стал для него "приятным сюрпризом".

"Кристанова – балерина и решила удивить меня своим мастерством", – прокомментировал событие городской глава.

Видео дня

Известно, что выступление состоялось после завершения аппаратного совещания. По мнению мэра, заседанию это не помешало.

Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что его подчиненная не перегнула палку и поздравление, по его мнению, было корректным.

Отметим, что день рождения мэра Черноморска был еще 3 сентября, однако отметить его в горсовете, по всей видимости, решили только 15-го числа.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Одессе на Киевском рынке в районе "Черемушки" неизвестный вытащил кошелек народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Гайду. Политик оценил общую сумму ущерба от кражи в 6 тыс. 490 гривен.