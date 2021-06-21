Украина закупит у Британии два боевых корабля – СМИ

Великобритания в 2021 году продаст Украине два тральщика типа Sandown. Для подписания договора з британцами в понедельник, 21 июня, в Одессу прибудет президент Владимир Зеленский.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на источники, боевые корабли были построены еще в начале 1990-х годов. Всего в состав британского флота входило 15 тральщиков. При этом три корабля были переданы Эстонии, еще три Саудовской Аравии.

Отметим, что тральщик имеет длину 53 метра, ширину 11 и осадку 2,3 метра. Максимальная скорость 13 узлов (более 24 км/час). Военный корабль вооружен 30-мм пушкой Mark44 Bushmaster и тремя шестиствольными 7,62-мм пулеметами "Миниган" и парой пулеметов общего назначения. Помимо этого, на тральщике есть радары и системы поиска мин, включая мощный гидролокатор.

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Добавим, что на сайте президента информации о визите Зеленского в Одессу нет.

Отметим, что с утра 18 июня в черноморский порт Одессы вошли два корабля из военного флота НАТО под флагами Британии и Нидерландов.

Напомним, что Украина и Британия договорились о расширении учебно-тренировочной операции "ORBITAL" в миссии по обмену опытом. Это соглашение создает дополнительные возможности для развития украинских военно-морских.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине успешно испытали бронетранспортер БТР-4Е для Военно-морских сил.