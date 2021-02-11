ВАКС отменил оправдательный приговор Труханову по делу о хищении 92 млн грн

В Высшем антикоррупционном суде отменили оправдательный приговор мэру Одессы Геннадию Труханову и другим фигурантам так называемого дела завода "Краян".

Заседание Апелляционной палаты ВАКС транслировалось на YouTube-канале ведомства в четверг, 11 февраля. Решение Малиновского райсуда Одессы отменили судьи Виктор Панкулич, Игорь Панаид и Сергей Бондарь.

Они учли ошибки, допущенные при принятии решения судом первой инстанции, на которые указывал в апелляционной жалобе прокурор, и постановили удовлетворить требования прокурора в полном объеме.

В итоге дело передали на рассмотрение в первую инстанцию, которое совершит Высший антикоррупционный суд.

Решение ВАКС вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

Расследование касается возможного хищения 92 млн грн под закупки городским советом Одессы зданий завода "Краян".

НАБУ и САП подозревали Труханова и еще нескольких местных чиновников в завладении 185 млн грн из горбюджета: здания завода для мэрии якобы купили по завышенной стоимости. Позднее сумму уменьшили вдвое.

Незаконные действия, по данным следствия, совершались с июля по декабрь 2016 года.

Прокуроры требовали 12 лет тюрьмы для Труханова и 11 лет – для его зама Павла Вугельмана.

9 июля 2019 года Малиновский райсуд Одессы оправдал всех фигурантов дела "Краян", в том числе мэра Одессы.

17 июля 2019 года САП подала апелляцию на оправдательный приговор.

Как писал OBOZREVATEL, в июне-2020 Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по делу в отношении Труханова, которого подозревают в недекларировании 16,3 миллиона гривен доходов. Речь идет о внесении недостоверной информации в электронную декларацию за 2017 год.