Суд избрал меру пресечения одесской чиновнице, подозреваемой в незаконном завладении землей

Директор юридического департамента Одесского городского совета, которая является фигуранткой дела о незаконном завладении землей облцентра, должна заплатить более 26 миллионов залога. К тому же женщину обязали отдать паспорт, запретили без разрешения покидать город и общаться с остальными 15 подозреваемыми.

Такую меру пресечения для нее 12 октября избрал следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Telegram.

Отметим, что юридический департамент мэрии Одессы возглавляет еще с 2014 года Инна Поповская. Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) просили взять чиновницу под стражу. Однако судья назначил ей залог в размере 26 миллионов 169 тысяч гривен.

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Также на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей:

прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, в суд;

не отлучаться из Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать прокурору, детективу и суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу;

сдать на хранение детективам свой паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Такие обязательства будут действовать относительно Поповской в течение двух месяцев – до 12 декабря 2021 года.

В то же время после ознакомления с полным текстом решения суда будет решен вопрос об обжаловании меры пресечения.

В САП напомнили, что в соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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