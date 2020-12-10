Самый старший депутат в Одессе Филимонов заразился коронавирусом

Депутат от городского совета Одессы и бывший кандидат в мэры города от "Слуги народа" Олег Филимонов заболел коронавирусом.

На своей странице в Facebook он написал, что это произошло несколько дней назад. Сейчас политик находится на самоизоляции.

"Несколько дней назад заболел COVID-19 и ушел на самоизоляцию. Болячка противная и коварная, но, вроде, у меня не тяжелый вариант. Хуже всего то, что сейчас период подготовки и принятия городского бюджета, а я лежу. Друзья, берегите себя!" – написал он.

Филимонов также призвал граждан носить маски и по возможности избегать людных мест.

"Лечится эта гадость достаточно сложно и лучше не болеть", – отметил депутат.

Facebook Олега Филимонова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов получил положительный тест на COVID-19.

Отметим, что в одесских больницах сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом, в частности, некоторые пациенты просят об эвтаназии, а также не хватает кислорода.