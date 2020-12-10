Найстарший депутат в Одесі Філімонов заразився коронавірусом

Депутат міської ради Одеси й колишній кандидат у мери міста від "Слуги народу" Олег Філімонов захворів на коронавірус.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що це сталося кілька днів тому. Зараз політик перебуває на самоізоляції.

"Кілька днів тому захворів на COVID-19 і пішов на самоізоляцію. Болячка противна й підступна, але нібито в мене не важкий варіант. Найгірше те, що зараз період підготовки й ухвалення міського бюджету, а я лежу. Друзі, бережіть себе!" – написав він.

Філімонов також закликав громадян носити маски й за можливості уникати людних місць.

"Лікується ця гидота складно й краще не хворіти", – зазначив депутат.

Facebook Олега Філімонова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня мер Одеси Геннадій Труханов отримав позитивний тест на COVID-19.

Зазначимо, що в одеських лікарнях склалася важка ситуація з коронавірусом, зокрема, деякі пацієнти просять про евтаназію, а також не вистачає кисню.