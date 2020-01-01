Вернувшийся из плена одесский моряк Андрей Эйдер женился на 17-летней девушке

Вернувшийся из российского плена 20-летний одесский моряк Андрей Эйдер женился на своей девушке, 17-летней Марине Вербицкой.

Церемония бракосочетания прошла 31 декабря в одном из киевских РАГСов. Об этом сами молодожены сообщили в Facebook, разместив соответствующие фотографии (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

17-летняя невеста Марина Вербицкая взяла фамилию своего мужа.

Facebook Андрея Эйдера Освобожденный из плена одесский моряк женился

С невестой будущий моряк познакомился еще в детстве. Затем он окончил морской лицей и пошел в море. Долгие месяцы Марина ждала, пока любимый вернется из российского плена.

Еще в плену Андрей попросил свою маму купить обручальное кольцо, которое ему передал адвокат. Он хотел сделать предложение своей девушке сразу после того, как сойдет с трапа самолета. Но главные слова прозвучали чуть позже – в Киевском военном госпитале, куда направили бывших российских узников.

"Это произошло не так, как планировалось. Планировалось прямо возле самолета. А получилось, что в госпитале", – рассказывала Марина.

Освобожденный из плена одесский моряк женился Facebook Марины Вербицкой

Освобожденный из плена одесский моряк женился Facebook Андрея Эйдера

Освобожденный из плена одесский моряк женился Facebook Maria Slaille

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 20 ноября в Украину вернулись захваченные Россией год назад военно-морские суда "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". Россияне разграбили корабли, а Андрей Эйдер сообщил, что украли даже его нижнее белье.

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