Главная Новости
1 января • обновлено в 11:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

Вернувшийся из плена одесский моряк Андрей Эйдер женился на 17-летней девушке

379
Читать материал на украинском

Вернувшийся из российского плена 20-летний одесский моряк Андрей Эйдер женился на своей девушке, 17-летней Марине Вербицкой.

Церемония бракосочетания прошла 31 декабря в одном из киевских РАГСов. Об этом сами молодожены сообщили в Facebook, разместив соответствующие фотографии (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

17-летняя невеста Марина Вербицкая взяла фамилию своего мужа.

Facebook Андрея Эйдера

Facebook Андрея Эйдера

Освобожденный из плена одесский моряк женился

Новости
"Пел гимн и спрашивал, чей Крым?" Моряк Эйдер рассказал, как троллил оккупантов в СИЗО РФ

С невестой будущий моряк познакомился еще в детстве. Затем он окончил морской лицей и пошел в море. Долгие месяцы Марина ждала, пока любимый вернется из российского плена.

Еще в плену Андрей попросил свою маму купить обручальное кольцо, которое ему передал адвокат. Он хотел сделать предложение своей девушке сразу после того, как сойдет с трапа самолета. Но главные слова прозвучали чуть позже – в Киевском военном госпитале, куда направили бывших российских узников.

"Это произошло не так, как планировалось. Планировалось прямо возле самолета. А получилось, что в госпитале", – рассказывала Марина.

Освобожденный из плена одесский моряк женился

Освобожденный из плена одесский моряк женился

Facebook Марины Вербицкой

Освобожденный из плена одесский моряк женился

Освобожденный из плена одесский моряк женился

Facebook Андрея Эйдера

Освобожденный из плена одесский моряк женился

Освобожденный из плена одесский моряк женился

Facebook Maria Slaille

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 20 ноября в Украину вернулись захваченные Россией год назад военно-морские суда "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". Россияне разграбили корабли, а Андрей Эйдер сообщил, что украли даже его нижнее белье.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Персона
Дмитрий Эйдер
Теги
пленные моряки Керченский пролив
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги