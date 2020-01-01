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1 січня • оновлено в 11:37
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Звільнений з полону одеський моряк Андрій Ейдер одружився на 17-річній дівчині

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Звільнений з російського полону 20-річний одеський моряк Андрій Ейдер одружився на своїй дівчині, 17-річній Марині Вербицької.

Церемонія одруження пройшла 31 грудня в одному з київських РАГСів. Про це самі молодята повідомили в Facebook, розмістивши відповідні фотографії (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

17-річна наречена Марина Вербицька взяла прізвище свого чоловіка.

Facebook Андрія Ейдер

Facebook Андрія Ейдер

Звільнений з полону одеський моряк одружився

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З нареченою майбутній моряк познайомився ще в дитинстві. Потім він закінчив морський ліцей і пішов в море. Довгі місяці Марина чекала, поки коханий повернеться з російського полону.

Ще в полоні Андрій попросив свою маму купити обручку, яку йому передав адвокат. Він хотів зробити пропозицію своїй дівчині відразу після того, як зійде з трапа літака. Але головні слова прозвучали трохи пізніше – в Київському військовому госпіталі, куди направили колишніх російських в'язнів.

"Це сталося не так, як планувалося. Планувалося прямо біля літака. А вийшло, що в госпіталі", – розповідала Марина.

Звільнений з полону одеський моряк одружився

Звільнений з полону одеський моряк одружився

Facebook Марини Вербицької

Звільнений з полону одеський моряк одружився

Звільнений з полону одеський моряк одружився

Facebook Андрія Ейдер

Звільнений з полону одеський моряк одружився

Звільнений з полону одеський моряк одружився

Facebook Maria Slaille

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 20 листопада в Україну повернулися захоплені Росією рік тому військово-морські судна "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу". Росіяни розграбували кораблі, а Андрій Ейдер повідомив, що вкрали навіть його нижню білизну.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Дмитро Ейдер
Теги
полонені моряки Керченська протока
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