Звільнений з полону одеський моряк Андрій Ейдер одружився на 17-річній дівчині

Звільнений з російського полону 20-річний одеський моряк Андрій Ейдер одружився на своїй дівчині, 17-річній Марині Вербицької.

Церемонія одруження пройшла 31 грудня в одному з київських РАГСів. Про це самі молодята повідомили в Facebook, розмістивши відповідні фотографії (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

17-річна наречена Марина Вербицька взяла прізвище свого чоловіка.

Facebook Андрія Ейдер Звільнений з полону одеський моряк одружився

З нареченою майбутній моряк познайомився ще в дитинстві. Потім він закінчив морський ліцей і пішов в море. Довгі місяці Марина чекала, поки коханий повернеться з російського полону.

Ще в полоні Андрій попросив свою маму купити обручку, яку йому передав адвокат. Він хотів зробити пропозицію своїй дівчині відразу після того, як зійде з трапа літака. Але головні слова прозвучали трохи пізніше – в Київському військовому госпіталі, куди направили колишніх російських в'язнів.

"Це сталося не так, як планувалося. Планувалося прямо біля літака. А вийшло, що в госпіталі", – розповідала Марина.

Звільнений з полону одеський моряк одружився Facebook Марини Вербицької

Звільнений з полону одеський моряк одружився Facebook Андрія Ейдер

Звільнений з полону одеський моряк одружився Facebook Maria Slaille

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 20 листопада в Україну повернулися захоплені Росією рік тому військово-морські судна "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу". Росіяни розграбували кораблі, а Андрій Ейдер повідомив, що вкрали навіть його нижню білизну.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!