До Одессы не доедут: СБУ натравили на скандальных "Вороваек"

Одесский нардеп Алексей Гончаренко вместе со своим коллегой Владимиром Арьевым обратились в СБУ c требованием запретить въезд в Украину женской российской шансон-группе "Воровайки".

Концерты артисток запланированы в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. Об этом Гончаренко написал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть обращение, доскролльте страницу до конца).

По словам нардепа, недопустимо, чтобы люди, которые открыто заявляют о своей антиукраинской позиции, выступали накануне памятной даты с дня расстрела Небесной сотни в Международном центре культуры и искусств на самой Аллее Небесной сотни.

"Это издевательство над нашей памятью и историей", – добавил Гончаренко. Он выразил надежду, что СБУ не впустит в Украину скандальных российских певиц.

Нардеп из Одессы требует от СБУ запретить гастроли российской группы "Воровайки" censor.net.ua

Нардеп из Одессы требует от СБУ запретить гастроли российской группы "Воровайки" Олексій Гончаренко/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине намерена выступить с концертами скандальная российская группа "Воровайки", которая поддерживала агрессию РФ и пренебрежительно высказывалась об украинцах.

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