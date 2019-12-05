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5 декабря • обновлено в 17:58
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До Одессы не доедут: СБУ натравили на скандальных "Вороваек"

1.1т
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Одесский нардеп Алексей Гончаренко вместе со своим коллегой Владимиром Арьевым обратились в СБУ c требованием запретить въезд в Украину женской российской шансон-группе "Воровайки".

Концерты артисток запланированы в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. Об этом Гончаренко написал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть обращение, доскролльте страницу до конца).

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По словам нардепа, недопустимо, чтобы люди, которые открыто заявляют о своей антиукраинской позиции, выступали накануне памятной даты с дня расстрела Небесной сотни в Международном центре культуры и искусств на самой Аллее Небесной сотни.

"Это издевательство над нашей памятью и историей", – добавил Гончаренко. Он выразил надежду, что СБУ не впустит в Украину скандальных российских певиц.

Нардеп из Одессы требует от СБУ запретить гастроли российской группы "Воровайки"

Нардеп из Одессы требует от СБУ запретить гастроли российской группы "Воровайки"

censor.net.ua

Нардеп из Одессы требует от СБУ запретить гастроли российской группы "Воровайки"

Нардеп из Одессы требует от СБУ запретить гастроли российской группы "Воровайки"

Олексій Гончаренко/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Михаил Бардин
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Россия - страна-агрессор
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Махно Володимир
Махно Володимир
все верно! а вот другим фракциям насрать! делайте выводы господа!
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