До Одессы не доедут: СБУ натравили на скандальных "Вороваек"

Одесский нардеп Алексей Гончаренко вместе со своим коллегой Владимиром Арьевым обратились в СБУ c требованием запретить въезд в Украину женской российской шансон-группе "Воровайки".
Концерты артисток запланированы в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. Об этом Гончаренко написал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть обращение, доскролльте страницу до конца).
По словам нардепа, недопустимо, чтобы люди, которые открыто заявляют о своей антиукраинской позиции, выступали накануне памятной даты с дня расстрела Небесной сотни в Международном центре культуры и искусств на самой Аллее Небесной сотни.
"Это издевательство над нашей памятью и историей", – добавил Гончаренко. Он выразил надежду, что СБУ не впустит в Украину скандальных российских певиц.
Нардеп из Одессы требует от СБУ запретить гастроли российской группы "Воровайки"
censor.net.ua
Нардеп из Одессы требует от СБУ запретить гастроли российской группы "Воровайки"
Олексій Гончаренко/Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине намерена выступить с концертами скандальная российская группа "Воровайки", которая поддерживала агрессию РФ и пренебрежительно высказывалась об украинцах.
Международный центр культуры и искусств "Жовтневий" в Киеве уже опроверг информацию о том, что на его сцене выступит скандальная группа "Воровайки".
Ранее россиянки выпустили песню, в которой покусились на территориальную целостность Украины, пригрозив захватом новых земель.
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