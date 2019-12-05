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5 грудня • оновлено в 17:59
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/ Політика

До Одеси не доїдуть: СБУ нацькували на скандальних "Воровайок"

1.1т
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Одеський нардеп Олексій Гончаренко разом зі своїм колегою Володимиром Ар'євим звернулися в СБУ з вимогою заборонити в'їзд в Україну жіночої російської шансон-групі "Воровайки".

Концерти артисток заплановані в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі. Про це Гончаренко написав на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися звернення, доскролльте сторінку до кінця).

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За словами нардепа, неприпустимо, щоб люди, які відкрито заявляють про свою антиукраїнську позицію, виступали напередодні пам'ятної дати з дня розстрілу Небесної сотні в Міжнародному центрі культури і мистецтв на самій Алеї Небесної сотні.

"Це знущання над нашою пам'яттю та історією", – додав Гончаренко. Він висловив надію, що СБУ не впустить в Україну скандальних російських співачок.

Нардеп з Одеси вимагає від СБУ заборонити гастролі російської групи "Воровайки"

Нардеп з Одеси вимагає від СБУ заборонити гастролі російської групи "Воровайки"

censor.net.ua

Нардеп з Одеси вимагає від СБУ заборонити гастролі російської групи "Воровайки"

Нардеп з Одеси вимагає від СБУ заборонити гастролі російської групи "Воровайки"

Олексій Гончаренко / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Михайло Бардін
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси Росія - країна-агресор
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Махно Володимир
Махно Володимир
все верно! а вот другим фракциям насрать! делайте выводы господа!
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