До Одеси не доїдуть: СБУ нацькували на скандальних "Воровайок"

Одеський нардеп Олексій Гончаренко разом зі своїм колегою Володимиром Ар'євим звернулися в СБУ з вимогою заборонити в'їзд в Україну жіночої російської шансон-групі "Воровайки".
Концерти артисток заплановані в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі. Про це Гончаренко написав на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися звернення, доскролльте сторінку до кінця).
За словами нардепа, неприпустимо, щоб люди, які відкрито заявляють про свою антиукраїнську позицію, виступали напередодні пам'ятної дати з дня розстрілу Небесної сотні в Міжнародному центрі культури і мистецтв на самій Алеї Небесної сотні.
"Це знущання над нашою пам'яттю та історією", – додав Гончаренко. Він висловив надію, що СБУ не впустить в Україну скандальних російських співачок.
Нардеп з Одеси вимагає від СБУ заборонити гастролі російської групи "Воровайки"
censor.net.ua
Нардеп з Одеси вимагає від СБУ заборонити гастролі російської групи "Воровайки"
Олексій Гончаренко / Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL :
В Україні планує виступити з концертами скандальна російська група "Воровайки", яка підтримувала агресію РФ і зневажливо висловлювалася про українців.
Міжнародний центр культури і мистецтв "Жовтневий" у Києві спростував інформацію про те, що на його сцені виступить скандальна російська група "Воровайки".
Раніше росіянки випустили пісню, в якій спокусилися на територіальну цілісність України, пригрозивши захопленням нових земель.
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