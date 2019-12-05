До Одеси не доїдуть: СБУ нацькували на скандальних "Воровайок"

Одеський нардеп Олексій Гончаренко разом зі своїм колегою Володимиром Ар'євим звернулися в СБУ з вимогою заборонити в'їзд в Україну жіночої російської шансон-групі "Воровайки".

Концерти артисток заплановані в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі. Про це Гончаренко написав на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися звернення, доскролльте сторінку до кінця).

За словами нардепа, неприпустимо, щоб люди, які відкрито заявляють про свою антиукраїнську позицію, виступали напередодні пам'ятної дати з дня розстрілу Небесної сотні в Міжнародному центрі культури і мистецтв на самій Алеї Небесної сотні.

"Це знущання над нашою пам'яттю та історією", – додав Гончаренко. Він висловив надію, що СБУ не впустить в Україну скандальних російських співачок.

Нардеп з Одеси вимагає від СБУ заборонити гастролі російської групи "Воровайки" censor.net.ua

Нардеп з Одеси вимагає від СБУ заборонити гастролі російської групи "Воровайки" Олексій Гончаренко / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL :

В Україні планує виступити з концертами скандальна російська група "Воровайки", яка підтримувала агресію РФ і зневажливо висловлювалася про українців.

Міжнародний центр культури і мистецтв "Жовтневий" у Києві спростував інформацію про те, що на його сцені виступить скандальна російська група "Воровайки".

Раніше росіянки випустили пісню, в якій спокусилися на територіальну цілісність України, пригрозивши захопленням нових земель.

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