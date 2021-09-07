Мэра Одессы Труханова уличили в саботаже 'Большой стройки' президента Зеленского

Мэра Одессы Геннадия Труханова уличили в саботаже президентской "Большой стройки", согласно плану которой в Одесский порт должна быть построена новая дорога, вместо существующей – по проезду через шлагбаум которой с каждого водителя взымают по 500 гривен.

Об этом идет речь в сюжете программы "Гроші", опубликованном на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В 2021 году, когда должно было начаться это строительство дороги, оказалось, что постоянно что-то мешает: то мэрия приняла какое-то решение по землеотводу, то прямо на пути, где должна прокладываться эта дорога, кто-то построил маленький домик: фактически за несколько дней из г*вна и палок появилась какое-то здание, и все! Опять нельзя двигаться", – отметил эксперт по тендерным закупкам, редактор сайта "Наші Гроші" Юрий Николов.

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При этом, мэр Одессы Геннадий Труханов, комментируя процесс строительства "бесплатной" дороги, о которой уже давно мечтают водители, вынужденные наведываться в Одесский порт (который является государственным, и проезд в который должен быть бесплатным) и отстегивать за это местным делкам по полтысячи гривен из своего кармана, отмечает, что план президента по строительству новой дороги к Одесскому порту якобы не имеет соответствующих разрешений со стороны городских властей. Подобные заявления наталкивают водителей и местных жителей на вывод, что тот заинтересован в существовании столь "дорогого" шлагбаума.

Учитывая, что, согласно данным Администрации морских портов, "золотой" шлагбаум каждый день пропускает около 2500 автомобилей, каждый из который платит за проезд по 500 гривен, стоящие за этим делки ежедневно получают около 40 тысяч долларов.

"Там все связи, в конце концов, сводятся к мэру Одессы – Труханову. Там в "Евротерминале" (компании, которой принадлежит "платный" шлагбаум. – Ред.) – люди, связанные с ним старинными связями, в "Ростдорстрое" владельцем является депутат из его фракции, там в компаниях, которые захватывали земли под дороги альтернативные, были владельцы, связанные с "Ростдорстроем", – отметил Николов.

Если в ближайшее время с Банковой не последует волевого решения относительно того, что строительство дороги в объезд "платного" шлагбаума должно быть незамедлительно завершено, процесс согласований и выдачи соответствующих разрешений может продолжаться до бесконечности, ежедневно принося заинтересованным делкам все больше и больше прибыли.

"Какие-то органы не будут давать необходимые согласования, то есть, препятствия в процессе строительства будут возникать на каждом шагу. И все, что будет делаться со стороны местных властей, чиновников, подрядчика, будет направлено на то, чтобы затянуть строительство этого проекта, насколько это возможно", – отметила государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

"Изменить это может, мне кажется, исключительно одна вещь - политическая воля со стороны Банковой. Если Банковая проявит политическую волю, и он (президент. – Ред.) действительно достаточно жестко заявит о том, что этой монополии не должно быть, и обходная дорога должна быть построена, то это произойдет. Но пока Зеленский этого не сделает – этого не произойдет", – подытожила она.