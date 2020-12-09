Мэр Одессы, где произошел коллапс из-за пандемии, заболел COVID-19
Мэр Одессы Геннадий Труханов в среду, 9 декабря, получил положительный тест на COVID-19.
Об этом глава города, в котором произошел коллапс из-за пандемии, сообщил на странице в Facebook. Политик отметил, что отправился на самоизоляцию, но продолжит работать удаленно.
Он рассказал, что пока что чувствует себя хорошо. Своих симптомов 55-летний мужчина не назвал.
"Не скрою: мне очень сложно вырваться из привычного ритма жизни", – написал Труханов.
Мэр попросил жителей города придерживаться карантина: носить маски, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию.
Напомним, Геннадий Труханов третий раз стал главой города. Он выиграл местные выборы, победив во втором туре с 54,28% голосов. В первом туре выборов в мэры Одессы Труханов набрал всего 37,54%.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В больницах Одессы наблюдается тяжелая ситуация с коронавирусом. Область занимает третье место среди регионов Украины с самым большим количеством зафиксированных случаев COVID-19.
В районных больницах Одесской области не хватает кислорода – на 38-40 больных есть всего три концентратора, заявила волонтер Катерина Ножевникова.
Она также рассказала о коллапсе в городских больницах. По ее словам, пациенты падают с ног и просят об эвтаназии. Кроме того, в одесских медучреждениях не хватает медсестер и ухаживать за тяжелыми больными часто некому.
Так, медики городской больницы Одессы №5 не успевают не только подходить к живым людям, но и выносить тела умерших.
На условиях анонимности одна из семейных врачей Одессы сообщила, что местная "первичка" не успевает принимать звонки, а бригады приезжают делать ПЦР-тесты через 5-8 дней после вызова.
В одной из одесских больниц, где лежат больные коронавирусом, пациентке принесли завтрак при умершей соседке по палате, которая пролежала мертвой с ночи.
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