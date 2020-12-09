Мер Одеси, де стався колапс через пандемію, захворів на COVID-19

Мер Одеси Геннадій Труханов у середу, 9 грудня, отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це глава міста, у якому стався колапс через пандемію, повідомив на сторінці у Facebook. Політик зазначив, що пішов на самоізоляцію, але й далі працюватиме віддалено.

Він розповів, що поки почувається добре. Своїх симптомів 55-річний чоловік не назвав.

"Не приховую: мені дуже складно вирватися зі звичного ритму життя", – написав Труханов.

Мер попросив жителів міста дотримуватися карантину: носити маски, максимально обмежити контакти й дотримуватися соціальної дистанції.

Мер Одеси отримав позитивний тест на коронавірус Facebook / Геннадій Труханов

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Нагадаємо, Геннадій Труханов утретє став главою міста. Він виграв місцеві вибори, перемігши у другому турі з 54,28% голосів. У першому турі виборів у мери Одеси Труханов набрав усього 37,54%.

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У лікарнях Одеси спостерігається важка ситуація з коронавірусом. Область посідає третє місце серед регіонів України з найбільшою кількістю зафіксованих випадків COVID-19.

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