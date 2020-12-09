Мер Одеси, де стався колапс через пандемію, захворів на COVID-19
Мер Одеси Геннадій Труханов у середу, 9 грудня, отримав позитивний тест на COVID-19.
Про це глава міста, у якому стався колапс через пандемію, повідомив на сторінці у Facebook. Політик зазначив, що пішов на самоізоляцію, але й далі працюватиме віддалено.
Він розповів, що поки почувається добре. Своїх симптомів 55-річний чоловік не назвав.
"Не приховую: мені дуже складно вирватися зі звичного ритму життя", – написав Труханов.
Мер попросив жителів міста дотримуватися карантину: носити маски, максимально обмежити контакти й дотримуватися соціальної дистанції.
Нагадаємо, Геннадій Труханов утретє став главою міста. Він виграв місцеві вибори, перемігши у другому турі з 54,28% голосів. У першому турі виборів у мери Одеси Труханов набрав усього 37,54%.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У лікарнях Одеси спостерігається важка ситуація з коронавірусом. Область посідає третє місце серед регіонів України з найбільшою кількістю зафіксованих випадків COVID-19.
У районних лікарнях Одеської області не вистачає кисню – на 38-40 хворих є всього три концентратори, заявила волонтерка Катерина Ножевнікова.
Вона також розповіла про колапс у міських лікарнях. За її словами, пацієнти падають із ніг і просять про евтаназію. Крім того, в одеських медустановах не вистачає медсестер і доглядати важких хворих часто нікому.
Зокрема, медики міської лікарні Одеси №5 не встигають не тільки підходити до живих людей, а й виносити тіла померлих.
На умовах анонімності одна із сімейних лікарок Одеси повідомила, що місцева "первинка" не встигає приймати дзвінки, а бригади приїжджають робити ПЛР-тести через 5-8 днів після виклику.
В одній з одеських лікарень, де лежать хворі на коронавірус, пацієнтці принесли сніданок у палату з померлою сусідкою, яка пролежала мертвою з ночі.
Більш детально про ситуацію на Одещині читайте в нашому матеріалі за посиланням.
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